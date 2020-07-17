رام الله 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية: "إن البنك الإسلامي للتنمية استجاب لطلب الحكومة بتوفير احتياجات طبية من أجهزة ومعدات لقطاع الصحة، لا سيما في محافظة الخليل لمواجهة وباء كورونا بقيمة 5.5 ملايين دولار عبر صندوق الأقصى".وأشاد اشتية بالاستجابة العاجلة من البنك ورئيسه الدكتور بندر حجار، مشيرا إلى أن البنك لم ينقطع عن مد يد العون لفلسطين، سواء من خلال مشاريعه المباشرة، أو من خلال إدارته لصندوقي الأقصى والقدس وقيادته لبرنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إدارته منحة دولة الكويت لدعم الإسكان.وأكد اشتية أن البنك الإسلامي للتنمية التزم بتقديم قرض ميسر للحكومة الفلسطينية بقيمة 25 مليون دولار لدعم برنامج "استدامة"، الذي تقوم عليه سلطة النقد لمنح قروض ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من جائحة كورونا.//انتهى//03:00ت م0270