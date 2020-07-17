عمّان 25 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 16 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم هاتفيا مع نظرائه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، واللاتفي إدجارس رينكيفيتش، الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرارها بضم أراض فلسطينية، وإعادة اطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين.وأكد وزراء الخارجية أهمية استمرار تنسيق التحركات والمواقف ثنائيا وفي الإطار الأوروبي العربي الأوسع للحؤول دون تنفيذ قرار الضم لتجنيب المنطقة تبعات القرار الذي سيقتل فرص تحقيق السلام العادل ويؤجج الصراع.وتم خلال الاتصالات، استعراض التطورات في المنطقة وتأكيد استمرار تنسيق المواقف في الجهود المستهدفة حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.// انتهى//03:22ت م0272