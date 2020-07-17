الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:فيصل بن بندر يدشن منظومة «إنجاز» بإمارة الرياضأمير القصيم يلتقي مدير التعليم ويدشن حملة "دمي لضيوف الرحمن"أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازيةفهد بن سلطان يكرم الفائزين بجائزة التفوق العلمينائب أمير حائل يدشن مبادرة مجلس شباب المنطقة لطب العيونوزير الطاقة : استقرار النفط.. أولوية سعوديةالمملكة: حلّ القضية الفلسطينية من الثوابـت الرئيـسةجمعية الأطفال ذوي الإعاقة أمام تحديات كبيرة لمواكبة ثقة المجتمعالصحة: دعم القيادة أسهم في زيادة أسّرة العناية بمصابي كوروناتسجيل 4574 حالة تعافٍ جديدةمركز الملك سلمان للإغاثة.. التمكين يُحسّن العيش في اليمنالأردن يحلّ جماعة «الإخوان المسلمين»اتهام بريطاني لروسيا بسرقة بيانات لقاح كوفيد - 19سياسيون وباحثون: مشروع الانقلابيين ارتكز على العنف وإقصاء الآخرالحوثيون.. ميليشيا إيرانية تشربت الدمار وتغذت بالكذب«الأمم المتحدة» تناشد الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط إلى «صافر»السودان يؤكد تناقص مياه النيل.. ويتهم إثيوبيا بملء «سد النهضة»// يتبع //06:02ت م0003