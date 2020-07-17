عام / الصحف السعودية
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
فيصل بن بندر يدشن منظومة «إنجاز» بإمارة الرياض
أمير القصيم يلتقي مدير التعليم ويدشن حملة "دمي لضيوف الرحمن"
أمير الشرقية يوجه بمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة والإجراءات الاحترازية
فهد بن سلطان يكرم الفائزين بجائزة التفوق العلمي
نائب أمير حائل يدشن مبادرة مجلس شباب المنطقة لطب العيون
وزير الطاقة : استقرار النفط.. أولوية سعودية
المملكة: حلّ القضية الفلسطينية من الثوابـت الرئيـسة
جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أمام تحديات كبيرة لمواكبة ثقة المجتمع
الصحة: دعم القيادة أسهم في زيادة أسّرة العناية بمصابي كورونا
تسجيل 4574 حالة تعافٍ جديدة
مركز الملك سلمان للإغاثة.. التمكين يُحسّن العيش في اليمن
الأردن يحلّ جماعة «الإخوان المسلمين»
اتهام بريطاني لروسيا بسرقة بيانات لقاح كوفيد - 19
سياسيون وباحثون: مشروع الانقلابيين ارتكز على العنف وإقصاء الآخر
الحوثيون.. ميليشيا إيرانية تشربت الدمار وتغذت بالكذب
«الأمم المتحدة» تناشد الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط إلى «صافر»
السودان يؤكد تناقص مياه النيل.. ويتهم إثيوبيا بملء «سد النهضة»
// يتبع //
06:02ت م
0003