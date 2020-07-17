وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحول اقتصادي وتأهيل نوعي ) : يعد برنامج التحول الرقمي أحد البرامج الأساسـية لتحقيق "رؤية 2030"، ويهـدف هذا البرنامج إلـى بناء مجتمع واقتصاد رقمي يضمن التحول إلى مجتمع رقمي مبني على إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفاعلة، بما يسهم في تحسين تجارب متنوعة في المملكة. والهدف الأساس من ترسيخ مفهوم الاقتصاد الرقمي هو، تطوير الصناعة وتحسين التنافسية والتأثير الإيجابي في الوضع الاقتصادي وتوليد الوظائف المعرفية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.وأضافت : ومن هذا المنطلق، تمر السعودية بفترة تاريخية، تمثل انتقالا متكاملا نحو عالم الثورة الصناعية الرابعة، تلك الثورة التي تعتمد على إنتاج القيمة من خلال التفاعل والتكامل بين العقل الإنساني وقوة الآلة، لكن من خلال الذكاء الاصطناعي، الذي يعظم الإنتاج ويحقق دقة العمل. لكن، ما الفرق بين الذكاء الاصطناعي والعقل الإنساني؟ وما العلاقة بينهما في هذا الواقع الجديد؟ من المهم فهم أن الذكاء الاصطناعي يحاكي الذكاء الإنساني في فهم العلاقات القائمة بين عناصر الإنتاج، خاصة العلاقات بين الآلة والإنسان، فهو يستطيع تفادي تلك الأخطاء البشرية كلها، التي تجعل الآلة ترتكب أخطاء في الإنتاج.وواصلت : وبالتغلب على هذه الأخطاء وألغائها تماما، فإن الوفورات ستتعاظم، والقيمة في مقابل المال ستزيد. وهذا يتم من خلال منح الآلة قوة التفكير الإنساني وقراراته عند حدوث الأزمات أو توقع حدوثها. هذا الأمر يتطلب أن تتصرف بذكاء تجاه التغيرات اللحظية، لكن مع ذلك، ومع هذا الذكاء المتزايد للآلة، إلا أنه يبقى من الصعب عليها القيام بتلك القفزات الابتكارية، فالابتكار يظل عمل العقل الإنساني الفريد، والتغيرات القادمة في عالم الاقتصاد والإنتاج الصناعي، ليست في كيفية تشغيل الآلة ومراقبة الإنتاج، أو البدء بالمشاريع، أو استقبال الطلبات وإرسالها، أو حتى في مواجهة الأزمات وحلها، بل إن التغيرات القادمة هي في تطوير الذكاء الإنساني في مجالات الابتكار وإدارة العلاقات والاتصالات بين الآلات ذات الذكاء. إذن، في هذا تتسابق دول العالم لاكتشاف المسارات الجديدة في العالم والتعليم والتدريب، التي تتناسب مع المرحلة القادمة، وليست الراهنة بالضرورة.// يتبع //06:02ت م0006