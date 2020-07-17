وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حقوق الإنسان.. قصة نجاح ومبادرات دولية ): جهود المملكة الـعربية الـسعودية في مجال حقوق الإنسان تضيء آفاقا بني أساسها من منهج راسخ وعهد ثابت في إستراتيجيات الـدولـة، والـتي تجعل رعاية الإنسان وحفظ حقوقه أولـويتها الـقصوى ومنصة انطلاق الخطط والـقرارات والمبادرات محليا وإقلـيميا ودولـيا منذ مراحل الـتأسيس وحتى هـذا العهد الزاهر، وهي جهود رائدة تأتي ضرورة مشاركتها والـتعريف المفصل بحيثياتها في إطار الـتعاون بين المملكة وحلفائها في سبيل إرساء ودعم ذلك التضامن فيما يحقق المصلحة الشاملة في مجال حقوق الإنسان حول العالم.وواصلت : يأتي إطلاق رئيس هـيئة حقوق الإنسان الـدكتور عواد بن صالح العواد لثلاث مبادرات متعلقة بالتواصل الدولي بهدف إبراز الإصلاحات المتحققة في المملكة في مجال حقوق الإنسان على المستوى الـدولـي، وتعزيز تفاعل الـهيئة مع الجهات الـنظيرة لـها في الـدول والهيئات والآلـيات الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، منسجما مع هـذا المفهوم خاصة أن المملكة العربية السعودية وكما أكد الدكتور الـعواد في تصريحات بهذا الـشأن قد شهدت تحولات تاريخية ونقلات نوعية في مجال حقوق الإنسان منها إصدار أكثر من 70 قرارا إصلاحيا في مجال حقوق الإنسان بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبقيادة مباشرة ومتابعة دؤوبة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولـي العهد نائب رئيس مجلس الـوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-، واصفا تلك الإصلاحات بقصة النجاح التي قادها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالـعزيز، مشددا علـى الـعمل علـى إبراز هـذه الإصلاحات ومشاركتها مع المجتمع الـدولـي كتجربة رائدة وفريدة، وعلـيه جاءت هـذه المبادرات لـتوضح الـصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة، التي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تطوراغير مسبوق على جميع المستويات التشريعية والقضائية والإدارية ونحوها، فهذه المبادرات كما هي تسهم في تعزيز الـتواصل مع الأطراف والشخصيات الـدولـية المعنية بحقوق الإنسان، فهي تحقق التفاعل الإيجابي معها بما يكفل تصحيح بعض المفاهيم والتصورات المغلوطة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، والتي تكونت بسبب العديد من العوامل ومن أبرزها غياب المعلومة الصحيحة، كما ستدعم الجهات المعنية في المملكة من خلال إبراز جهودها في مجال حقوق الإنسان عالميا.وختمت : بما يعزز مبدأ مشاركة التجربة وإبراز الحقائق المبنية على المعلومة السليمة والأدلـة الثابتة والتي تسهم في دعم كافة الجهود المرتبطة بمجال حقوق الإنسان حول العالم.// انتهى //06:02ت م0007