كانبيرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية عن تسجل 428 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة جديدة هي لرجل وامرأة في الثمانينات من العمر ورجل في السبعينيات من العمر مما يرفع إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 32 وفي أستراليا إلى 116 حالة وفاة.ووصل إجمالي عدد الإصابات في أستراليا حتى مساء أمس الخميس إلى 10810 إصابة تعافى منها 8036 شخصا.// انتهى //06:05ت م0008