طوكيو 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسصعدت الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 59ر3 نقطة أو ما يعادل 02ر0% ليصل إلى 95ر22773 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 84ر0 نقطة، أو05ر0% ، ليصل إلى 90ر1579 نقطة.// انتهى //06:12ت م0009