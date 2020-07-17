سيدني 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر اليوم شرق بابوا غينيا الجديدة، مما دفع بالسلطات إلى التحذير من خطر حصول موجات مد عالية ( تسونامي ).وقال المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي إن الزلزال وقع في الساعة 12,50 (02,50 ت غ)، مشيرا إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 85 كلم وعلى بعد مئات الكيلومترات من العاصمة بورت مورزبي.وفي حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال، دعا مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ سكان المناطق الساحلية القريبة إلى أخذ الحيطة بسبب خطر حصول أمواج مد عالية خطرة.// انتهى //07:53ت م0013