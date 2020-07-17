ليما 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستخطى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البيرو الخميس عتبة الـ340 ألف إصابة، لكن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا استبعد العودة إلى تدابير الحجر الصحي التي رُفعت في مطلع يوليو الجاري.وأعلنت وزارة الصحة البيروفية أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل الخميس إلى 341,586 إصابة، بينها 3862 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ ثلاثة أسابيع.أما عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس فقد بلغ لغاية الخميس 12,615 وفاة، بينها 198 حالة وفاة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في أكبر حصيلة يومية منذ شهر.// انتهى //07:58ت م0014