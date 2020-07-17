نيودلهي 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستخطت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) في الهند الجمعة مليون إصابة فيما تضاعف السلطات المحلية القيود الصحية وتدابير الحجر المنزلي سعيا لاحتواء تفشي الوباء.وأحصت الهند الجمعة 1,003,832 إصابة مؤكدة و25602 وفاة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 بحسب أرقام رسمية أعلنتها وزارة الصحة.وتشير الحصيلة الرسمية إلى رصد حوالي 35 ألف إصابة جديدة و700 وفاة نتيجة الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة في ثاني دولة في العالم من حيث التعداد السكاني.// انتهى //08:03ت م0015