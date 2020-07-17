القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تشديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي ليس المصري والليبي فقط وإنما للأمن العربي والإقليمي والدولي.وأشارت في الإطار ذاته إلى إعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن كامل تفويضهم للرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ جميع الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه .وسلطت الضوء على المباحثات الهاتفية التي أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري مع الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والتي تناولت التعاون الثنائي بين الجانبين ومستجدات الأزمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية.ونشرت صحف الجمعة تحذير مصر من كارثة بيئية بسبب منع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران صيانة خزان النفط العائم "صافر" قبالة سواحل اليمن.وتناقلت تشديد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، على ضرورة احترام سيادة العراق، وتأكيده أن بلاده ستواصل دعم بغداد في الحرب الدائرة ضد الإرهاب.وتطرقت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية 928 إصابة و53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وخروج 556 متعافيًا من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافيين إلى 26691 حالة حتى أمس.//انتهى//08:33ت م0016