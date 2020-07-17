المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في تدني في مدى الرؤية.وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, وخيبر, ووادي الفرع، تستمر حتى السابعة من مساء اليوم .// انتهى //08:34ت م0017