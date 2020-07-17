إسلام آباد 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم ، أنباء تراجع الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، حيث شهدت يوم أمس تسجيل 40 حالة وفاة و 2145 إصابة وهي أدنى حصيلة يومية خلال الأسابيع الماضية .وأشارت إلى عرض باكستان استعدادها لمساعدة إيطاليا في التعامل مع فيروس كورونا.وتطرقت إلى تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه ، الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع العراق، ودعمه في مجالات الأمن والتنمية.وتابعت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على أزمة انقطاع التيار الكهربائي في الأجزاء الجنوبية من باكستان.ولفتت الانتباه إلى تسجيل سوق الأسهم الباكستانية ارتفاعاً قياسياً خلال الأسبوع الحالي.وعرجت إلى الجهود التي تبذلها باكستان لدعم وإنجاح عملية السلام الأفغانية، وضمان العودة الآمنة للاجئين الأفغان إلى ديارهم.// انتهى //10:09ت م0018