رام الله 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم ، تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الوضع الصحي في كافة المحافظات صعب بسبب انتشار فيروس كورونا.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، تسعة فلسطينيين من الضفة الغربية، بينهم أسير تم الأُفراج عنه مؤخراً بعد أن قضى (18) عاماً في الأسر.وأولت الصحف اهتمامًا بإشادة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، بالبنك الإسلامي للتنمية الذي استجاب لطلب الحكومة الفلسطينية بتوفير احتياجات طبية من أجهزة ومعدات لقطاع الصحة لمواجهة وباء كورونا .وأوردت التقرير الصادر عن تأكيدات رئيس مجلس النواب البولندي الجبيتا فيتيك، على موقف بلادها الثابت مع السـلام العادل المبني على مبدأ حل الدولتين، الذي يحفظ حقوق وتطلعات الجميع، مضيفةً أنها تتابع مجريات الوضع في المنطقة بقلق شديد.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث تم تسجيل 7 حالات وفاة، و463 إصابة بفيروس كورونا في فلسطين الليلة الماضية .وسلطت الضوء على استعداد الرئيس التونسي قيس سعيد للبدء بمشاورات جديدة مع الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار "الشخصية الأقدر" بعد استقالة رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.// انتهى //10:11ت م0019