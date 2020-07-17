برلين 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 583 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 حالات وفاة .وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 200.843 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.082 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 186.900 حالة .// انتهى //10:22ت م0021