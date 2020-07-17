القدس المحتلة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستشهد محافظات الضفة الغربية ، إغلاقًا شاملًا بدء من الليلة الماضية ويستمر حتى السادسة من صباح الأحد القادم ، تنفيذًا لقرار الحكومة الفلسطينية بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي وحصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.ووفقا للقرار فإن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة ، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيًا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.وفي ذات السياق ، أوقفت الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشيرةً بأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.// انتهى //10:39ت م0024