عام / إغلاق شامل في محافظات الضفة الغربية لمواجهة تفشي فيروس كورونا
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
القدس المحتلة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس
تشهد محافظات الضفة الغربية ، إغلاقًا شاملًا بدء من الليلة الماضية ويستمر حتى السادسة من صباح الأحد القادم ، تنفيذًا لقرار الحكومة الفلسطينية بمنع الحركة، ولفتح المجال لطواقم الطب الوقائي وحصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر.
ووفقا للقرار فإن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة ، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، كما منعت الحركة نهائيًا في الشوارع باستثناء مركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.
وفي ذات السياق ، أوقفت الحركة بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشيرةً بأن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
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10:39ت م
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