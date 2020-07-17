بيروت 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس من أن الوضع في لبنان خطير جدا ويمكن أن ينزلق لما هو أكثر خطرا في حين تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية رفضا للانقطاع المستمر للتيار الكهربائي في ظل عجز الجهات المعنية على ايجاد حل سريع لهذه الأزمة.واشارت ألى تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن مصر في حال تدخلت في ليبيا ستغير المشهد العسكري بشكل سريع وحاسم، مشيراً إلى أن مصر ستتدخل بشكل مباشر في ليبيا لمنع تحولها لبؤرة للإرهاب.وأخبرت صحف الجمعة عن إصدار السلطات القضائية الأردنية قرارا أمس بحل جماعة الإخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي المعارضة الرئيسية في البلاد.ولفتت الانتباه إلى دعوة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان من بغداد أمس إلى عدم التهاون في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي مشددا على حفظ السيادة العراقية.وأوردت إعلان وزارة الدفاع العراقية أمس إلقاء القبض على إرهابيين اثنين يقومان بتقديم معلومات لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة البوشعبان في محافظة الرمادي.وتطرقت صحف الجمعة إلى إتهام الحكومة البريطانية أمس جهات روسية بمحاولة بلبلة انتخابات ديسمبر 2019م بتسريب وثائق حول المفاوضات التجارية بين لندن وواشنطن .// انتهى //10:42ت م0025