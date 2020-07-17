الخرطوم 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إعلان المتحدث الرسمى باسم قوات الدعم السريع العميد جمال جمعة في تصريح له يوم أمس، أن قواته تمكنت من ضبط 80 شخصاً من بينهم أجانب يتوجهون إلى ليبيا .وعرجت الصحف على هبوط سعر الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية، في ختام تداولات نهاية الأسبوع يوم أمس ، في أعقاب عودة الأنشطة التجارية وفتح المطار جزئياً أمام حركة السفر وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.ونقلت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله، إن القاهرة ترفض أن تتحول ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون، داعياً أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط في جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها.وأشارت إلى اقتحام عشرات المستوطنين، الليلة الماضية ، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قامت بحملة مداهمات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية ، تخللها اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين.وسلطت الضوء على اشادة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، يوم أمس ، بجهود فرنسا في دعم العراق في مواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //11:16ت م0027