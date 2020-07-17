الرباط 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم،اهتمامها بالوضع الوبائي بالمغرب، مع تزايد تسجيل اصابات جديد بفيروس كورونا .وتناولت الصحف تطورات الأزمة السياسية في تونس، بعد تقديم رئيس الحكومة الياس الفخفاخ استقالته إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك بعد خمسة أشهر من توليه المنصب، مشيرةً إلى أعلن الرئاسة عن استعداد الرئيس قيس سعيد للبدء بمشاورات جديدة مع الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار الشخصية الأقدر لقيادة حكومة جديدة.وسلطت الصحف الضوء على انتشار فيروس كورونا حول العالم، مشيرةً إلى عودة عدة دول إلى فرض إجراءات العزل من أجل مواجهة الانتشار السريع للوباء.// انتهى //11:20ت م0029