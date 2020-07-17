لندن 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليه 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نبأ عزم الحكومة تخصيص مبلغ ثلاثة مليار جنيهات إسترلينية إضافية من أجل تجهيز خدمة الرعاية الصحية لمواجهة إحتمال وقوع موجة إنتشار ثانية لفيروس كرونا المستجد خلال فصل الشتاء المقبل.ونشرت في شأن منفصل إتهام بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا جهات ذات صلة بالمخابرات الروسية بشن هجمات سيبرانية إستهدفت مختبرات إنتاج لقاح مضاد للفيروس .ونقلت التحذير من أن التأثيرات الإقتصادية الناجمة عن إزمة إنتشار الفيروس مصحوبة بحالات الغضب الشعبي القديمة ربما تؤجج التظاهرات مجدداً في إيران وفي عدد من دول القارة الأفريقية.وقالت إن قادة الدول الأوروبية يعقدون اليوم في بروكسل قمة استثنائية لمناقشة ميزانية صندوق إنعاش إقتصاد القارة، وسط توقعات بأن تستمر القمة لأكثر من يومين بسبب التعقيدات المصاحبة لتوزيع حصة الدعم بين الدول المتأثرة والرافضة للمبدأ.// انتهى //11:26ت م0030