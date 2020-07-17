تونس 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم متابعتها لتداعيات إعلان رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ استقالته على المشهد السياسي في تونس ، مشيرة إلى تقديم 73 نائبا في مجلس نواب الشعب التونسي عريضة من أجل سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي على خلفية سوء إدارة وتسير مجلس نواب الشعب .وأخبرت عن إعلان تونس استضافتها للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8 " المزمع عقده في سنة 2022، والهادف إلى دعم الحوار السياسي والتعاون بين الدول الإفريقية واليابان، وإنجاز مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية في مجالات عدّة، بدعم من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية.ليبيا قالت صحف الجمعة أن الصراع في ليبيا يتصاعد بشكل لافت رغم المحاولات الدولية لتجنيب البلاد جولة جديدة من الحرب يصفها مراقبون بأنها ستكون حاسمة ومدمرة، مشيرة في السياق إلى أن الناطق باسم قوات الجيش التي يقودها خليفة حفتر ، أحمد المسماري كشف أمس أن الساعات المقبلة ستشهد معركة كبرى في محيط مدينة سرت.كما تطرقت إلى تأكيد وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي أن بلاده بدأت في ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق، وذلك بعد يوم واحد من نشر صور للسد تؤكد انطلاق العملية.وتناقلت صحف تونس تأكيد مسؤول روسي بارز أن موسكو تسعى لإنتاج على 30 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يكون أول لقاح يحصل على موافقة دولية.// انتهى //12:16ت م0035