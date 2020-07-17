نجران 26 ذو القعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة نجران ممثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس، دورة تدريبية مجانية "عن بُعد" بعنوان "مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية".وتناولت الدورة التي قدمها الدكتور محمد ماهر، التعريف بالمفاهيم العامة في كتابة السيرة الذاتية، وأنواعها وأهميتها، وأهم عناصرها، واختيار معلوماتها، والمكونات الأساسية لها، إضافةً إلى تعريف المشاركين بالطرق الصحيحة لكتابة السيرة الذاتية.وتأتي الدورة ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي، بهدف تطوير وتنمية مهارات الطلاب والطالبات.//انتهى//12:25ت م0036