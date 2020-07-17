محايل 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليه 2020 م واسشهد وكيل محافظة رجال ألمع علي بن عبدالله آل مسدف أمس, الأمسية الثقافية التي نظمتها بلدية محافظة رجال ألمع ضمن فعاليات "صيف رجال ألمع 2020" وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية.وتجول وكيل المحافظة على معرض العسل, واستمع لشرح مفصل عن أنواعه وعن طريقة إنتاج العسل وتربية النحل، ثم شاهد معرضا للتصوير الفوتوغرافي الذي شارك من خلاله مصوري محافظة رجال ألمع.عقب ذلك انتقل وكيل المحافظة للمسرح المفتوح, حيث شاهد الحضور مجموعة من الفنون الشعبية التي قدمتها فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث .يذكر أن معرض العسل سوف يستمر لمدة يومين .// انتهى //12:28ت م0037