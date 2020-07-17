ثقافي / أمسية ثقافية بصيف رجال ألمع 2020
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
محايل 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليه 2020 م واس
شهد وكيل محافظة رجال ألمع علي بن عبدالله آل مسدف أمس, الأمسية الثقافية التي نظمتها بلدية محافظة رجال ألمع ضمن فعاليات "صيف رجال ألمع 2020" وذلك على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية.
وتجول وكيل المحافظة على معرض العسل, واستمع لشرح مفصل عن أنواعه وعن طريقة إنتاج العسل وتربية النحل، ثم شاهد معرضا للتصوير الفوتوغرافي الذي شارك من خلاله مصوري محافظة رجال ألمع.
عقب ذلك انتقل وكيل المحافظة للمسرح المفتوح, حيث شاهد الحضور مجموعة من الفنون الشعبية التي قدمتها فرقة رجال ألمع للثقافة والتراث .
يذكر أن معرض العسل سوف يستمر لمدة يومين .
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12:28ت م
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