القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسبلغت الخسائر التي حققتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي نحو 22 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 9ر574 مليار جنيه.وتراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 71ر4 % ليبلغ مستوى 2ر10441 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنسبة 48ر3 % ليغلق عند مستوى 94ر1425 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 8ر3 % مسجلاً 82ر2202 نقطة.وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى انخفاض قيم التداول لتبلغ 4ر7 مليار جنيه من خلال تداول 4ر2 مليار ورقة منفذة على 217 ألف عملية.وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 79% من إجمالي تعاملات السوق، وأن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 11%، والعرب على 10% بعد استبعاد الصفقات.ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 1ر206 مليون جنيه، وأن المستثمرين العرب سجلوا صافي بيع أيضاً بقيمة 7ر377 مليون جنيه.//انتهى//12:52ت م0039