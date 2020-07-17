عام / شرطة منطقة مكة المكرمة: القبض على شخصين داخل إحدى الاستراحات بجدة تورطا بحيازة وترويج المسكر
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
جدة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على شخصين سعودي وإثيوبي ( في العقدين الثالث والرابع من العمر ) داخل إحدى الاستراحات إثر تورطهما بحيازة و ترويج المسكر، وضبط بحوزتهما ( 3452) قارورة مملوءة بالمادة المسكرة، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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