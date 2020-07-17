سياسي / طائرة تجسس تابعة للاحتلال الإسرائيلي تنتهك سيادة الأجواء اللبنانية
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
بيروت 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس
واصل الطيران التجسسي للاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.
وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية ونفذت طيرانًا دائريًا بمناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من بلدة عيترون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.
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