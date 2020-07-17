بيروت 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسواصل الطيران التجسسي للاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها فوق مدن وقرى الجنوب اللبناني.وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ، أن طائرة تجسس إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا الجنوبية ونفذت طيرانًا دائريًا بمناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من بلدة عيترون الجنوبية باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //13:44ت م0047