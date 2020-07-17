الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسشاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، في الاجتماع الافتراضي مع جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد لمناقشة التعاون في مشاريع التنمية في العراق.وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، أن الاجتماع عقد تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في أبريل 2019 بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية العراقية، وخطة العمل المشترك (2019-2024) التي تم الاتفاق عليها لتعزيز التعاون مع العراق في جميع المجالات.وناقش الاجتماع الذي شارك به مسؤولين في القطاعات الحكومية الأمريكية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين شبكة الكهرباء الخليجية وشبكة الكهرباء في جنوب العراق، والخطوات المستقبلية لتنفيذه، وكذلك سير العمل في التعهدات التي تم تقديمها في المؤتمر الدولي لإعمار العراق، الذي عقد في دولة الكويت في عام 2018، والحاجة إلى تهيئة الظروف المناسبة لتنفيذها.// انتهى //14:00ت م0048