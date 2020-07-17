القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأنه جرى خلال الاتصال التباحث بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة التي تمت مؤخراً تحت رعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور عدد من المراقبين الدوليين.// انتهى //15:04ت م0052