أبها 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساختتم قسم النشاط الكشفي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير أمس فعاليات المعسكر الكشفي التطوعي للبنين والبنات للعام الجاري، الذي نُفذ في حديقة ممشى الروضة بأبها ضمن مبادرة حسن الوفادة في نسختها الثانية .وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الفعالية أكثر من ١٣٠ ألف مستفيد ومستفيدة، ونُفّذت ٤٥ فعالية توزعت على مشاركات تطوعية وكشفية وبيئية وسلامة مرورية ومحاضرات طبية، وسط مشاركة فاعلة من عدد من المرشدات والقائدات الكشفيات والقادة الكشفيين .// انتهى //15:26ت م0054