الرباط 26 ذو القعدة 1441 هـ موافق 17 يوليو 2020 م واستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، والمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يوم الثلاثاء المقبل المنتدى الافتراضي العالمي رفيع المستوى حول دور القيادات الدينية في مواجهة الأزمات، وذلك في موضوع "نحو تضامن أخلاقي عالمي للقيادات الدينية".وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم أن جدول أعمال المنتدى -الذي ستشارك فيه عدة هيئات ومؤسسات وشخصيات دينية وفكرية عالمية مرموقة- يتضمن مناقشة مواضيع تهم المبادرات والممارسات الفضلى للمؤسسات الدينية خلال أزمة كورونا، والملامح التجديدية والمستقبلية للفكر الديني وآليات العمل في استثمار مكتسبات الأزمات ومعالجة انعكاساتها السلبية، وآفاق العمل المؤسساتي المشترك بين القيادات الدينية حول العالم.وسيصدر عن المنتدى إعلان يحدد موجهات عامة لتضامن أخلاقي عالمي في مواجهة الأزمات، من شأنه الإسهام في بلورة ملامح لنموذج تنموي إنساني جديد يُبرز الأدوار الوظيفية للقيادات والمؤسسات الدينية والجامعية.// انتهى //15:27ت م0055