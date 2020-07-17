الدمام 26 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس (919) جولة رقابية وأربع جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تسجيل (66) مخالفة لمنشآت لم تتقيد بالتدابير الصحية، ورصد (40) مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.وأكدت أمانة الشرقية أن جولاتها الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية تأتي للوقوف على آلية العمل والالتزام بالبروتوكولات المتبعة، مشيرة إلى أنه خلال أعمالها رُفع نحو (7551) طنا من النفايات، وأُزيل (4626) من الأنقاض والمخلفات، في حين بلغت كمية المعقمات والمطهرات (183115) لتراً، استُخدمت في غسل وتعقيم وتطهير (1036) موقعاً بالمنطقة.‏‪// انتهى//‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬15:27ت م0056