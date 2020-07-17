الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على كل ما يقدمانه للتعليم الجامعي بشكل عام، وما تلقاه جامعة الملك سعود خاصة منهما -أيدهما الله- من دعم ومساندة في كل مشاريعها، مما أسهم في تحقيق الجامعة ما تصبو إليه، كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم على دعمه المتواصل لهذا التحول الذي يحقق للجامعة والجامعات التمكين والتميز والجودة والتطوير.وقال معاليه بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم باستقلال 3 جامعات (ومنها جامعة الملك سعود) وفق نظام الجامعات الجديد: إن هذا القرار يأتي تأسيساً لما تستهدفه قيادتنا الحكيمة في مؤسسات التعليم الجامعي من الدعم والتطوير انطلاقا من معرفتها التامة بأهميتها على المستويين الأكاديمي والمجتمعي، مبينا أن هذا التحول يهدف إلى التحسين المستمر في الأداء واستمرار عملية المتابعة والتنسيق لتنفيذ السياسات وإجراء عمليات التقويم الداخلي، مما يسهم في رفع كفاءة المخرجات البحثية والتعليمية، حيث إن احتياجات سوق العمل اليوم تتطلب نوعاً مختلفاً من التعليم الجامعي خاصة مع التحولات التي يشهدها عالمنا هذا اليوم، الذي يضع على عاتق الجامعات دوراً أساسياً مهماً وتحدياً جديداً في مسيرة التحول والنماء وتعزيز البناء الاقتصادي والمجتمعي للفرد والوطن.وأضاف معاليه : إن هذا القرار يستهدف تنظيم شؤون التعليم الجامعي، ويعزز مكانة الجامعات السعودية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويدفع الجامعة للمضي قدماً في بناء هويتها التي تفخر دوماً ، مشيرا إلى أن من أبرز المكتسبات لهذا النظام دعم البحث والابتكار وريادة الأعمال من خلال إصدار اللوائح من قبل مجلس شؤون الجامعات، والقواعد التنفيذية من مجلس الأمناء في الجامعة، مما يساعد في بناء القدرات العلمية والبحثية وتشجيعها ، وهذا يُعدّ نقلةً نوعية في منظومة الحراك البحثي والمعرفي.// انتهى //16:08ت م0062