أبها 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة بيشة عن استحداث برامج (دبلوم) جديدة في كلية المجتمع للعام الجامعي المقبل 1441-1442هـ.وأوضحت الجامعة أن البرامج تشمل: دبلوم إدارة أعمال للطلاب في بلقرن، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم نظم معلومات للطلاب في النماص، وآخر للطالبات في تثليث، ودبلوم هندسة التشييد والبناء للطلاب في بيشة، ودبلوم السجلات الصحية للطلاب والطالبات في بيشة.وأكد وكيل جامعة بيشة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن محمد الشهراني أن بوابة القبول الإلكترونية استقبلت منذ انطلاق إعلان التسجيل أكثر من 1180 طلبًا للقبول في مختلف برامج (الدبلوم)، مشيرًا إلى أن القبول في برامج كلية المجتمع يُمكّن الطلاب والطالبات الذين لا يحق لهم الالتحاق ببرامج (البكالوريوس) بسبب مضي أكثر من سنتين على التخرج من المرحلة الثانوية وبحد أقصى خمس سنوات من مواصلة الدراسة والحصول على شهادات جامعية تؤهلهم للبحث عن فرص وظيفية متميزة.وأضاف وكيل الجامعة للشؤون التعليمية أن الجامعة ممثلة بكلية المجتمع تعمل على تحقيق الريادة والتميز في تعليم الكوادر الوطنية وتأهيلهم من خلال تقديم برامج تعليمية تمتاز بالشمولية والمرونة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وخطط التنمية من الكوادر البشرية.// انتهى //16:29ت م0066