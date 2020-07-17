بيروت 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.19%، أي ما يعادل نقطة واحدة، ليغلق عند مستوى 620.50 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 58 ألفاً و600 سهم، بقيمة 731 ألفاً و660 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 31 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و440 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و452 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:46ت م0072