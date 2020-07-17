عرعر 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساختتم تعليم منطقة الحدود الشمالية أمس برامج الأسبوع الأول في التدريب الصيفي للتطوير المهني عن بُعد التي تقدمها إدارة التدريب والابتعاث ( للبنين).وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال في تعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن هذه البرامج تأتي ضمن توجيهات وزارة التعليم للتطوير المهني ورفع كفاءة المعلمين و‏لتعزيز ثقافة التطوير المهني التعليمي وتحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات شاغلي الوظائف التعليمية.وأضاف المضياني أنه في الأسبوع الأول دُرّب 1900 متدرب بدورات نفذها 19 مدربا من تعليم المنطقة بواقع 22 برنامجا تدريبيا في مختلف المجالات التي من شأنها الإسهام في تطوير مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم .الجديد بالذكر أن هناك برامج تدريبية أخرى (مدرجة على منصة التدريب الصيفي عن بُعد ) ستُقام خلال الأسبوع القادم إن شاء الله.// انتهى //18:29ت م0074