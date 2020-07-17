سكاكا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستواصل فرق التطوع التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف إقامة نقاط الفرز في جوامع المنطقة .وقامت فرق التطوع في عدد من جوامع مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل وطبرجل بتقديم خدمات الفحص لدرجة الحرارة وتقديم المعقمات لرواد الجوامع حرصاً على سلامة المصلين ومساعدتهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساعدة المصلين بتطبيق التباعد الجسدي وتقديم كل مايحتاجونه من خدمات .الجدير بالذكر أن هذه المبادرة التي تبنتها الهيئة تأتي بحرص منها على تقديم جميع الخدمات الاحترازية التي تحد من انتشار هذه الجائحة حرصاً على سلامة المصلين أثناء صلاة الجمعة.// انتهى //19:03ت م0079