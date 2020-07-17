رفحاء 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستواصل جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية استقبال المسهمين في دعم مشروع "كسوة العيد" للأيتام الذين ترعاهم لتقديم خدمة مميزة لهم، حيث تبقى 465 يتيماً ويتيمة فقط ينتظرون الدعم.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية فروان بن سعد الفروان أن مشروع الموسم الذي أطلقته جمعية "رؤوم" يتضمن توفير قيمة كسوة العيد (الفرحة فرحتين) " كسوة لعيالك وكسوة للأيتام" الذين ترعاهم الجمعية في محافظة رفحاء والقرى والهجر التابعة للمحافظة، وتبقى 465 يتيماً و يتيمة ينتظرون الدعم.وأشار إلى تقسيم قيمة الحملة على شكل أسهم وكل سهم يحمل قيمة، حيث يتبرع الشخص عن نفسه بمبلغ 100 ريال ، وسهم الوالدين 200 ريال، وسهم الأسرة 300 ريال، داعياً الموسرين والمقتدرين للإسهام في دعم المشروع، حيث تتطلع الجمعية لإسهام جميع شرائح المجتمع فيه وذلك بالتواصل مع الجمعية، حيث خصصت الجمعية حساباً بنكياً لدعم هذا المشروع .// انتهى //19:05ت م0080