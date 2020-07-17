الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسيواصل مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة -عبر منصته في الإنستغرام- نشر اللقاءات العلمية والنوعية التي تستهدف في المقام الأول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والقائمين على رعايتهم وأفراد المجتمع من المهتمين والمختصين لإكسابهم المعرفة والسبل التي تمكّنهم من التعايش في المجتمع ومواجهة جميع صعوبات مراحل دورة الحياة الشخصية والمجتمعية وتحدياتها من خلال استقطابه للكفاءات والخبرات العلمية عبر برنامج "اسأل الخبير" .ويستضيف المركز أستاذ علم النفس الإكلينيكي المشارك والمشرف على مركز الابتكار الاجتماعي بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة أروى حسني عرب عبر لقاء "اسأل الخبير" المباشر على الهواء بعنوان "العافية النفسية والتعايش مع الأزمات"، وذلك عند الساعة السابعة من مساء يوم غدٍ السبت .ودعا مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الراغبين والمهتمين بحضور اللقاء المباشر إلى التفضل والدخول على منصة المركز في الإنستغرام على العنوان التالي: https://www.instagram.com/kscdr .// انتهى //19:14ت م0081