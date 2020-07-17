المدينة المنورة 26 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 17 يوليو 2020م واستُختتم غدًا في المدينة المنورة فعالية مسيرة "حماية" بالدراجات النارية إحدى مبادرات "خير المدينة"، وذلك بالتعاون مع فريق المدينة رايدرز للدراجات النارية بالمدينة المنورة وبمشاركة الشرطة والمرور في منطقة المدينة المنورة والهلال الأحمر السعودي.وأشاد المتحدث الرسمي لمبادرة "حماية" مشعل التهامي بالمسيرة التي انطلقت أمس من أمام برج المياه بطريق الملك عبدالله (الدائري الثاني) مروراً بالراشد مول وانتهاءً في العالية مول ، بدعم الجهات المعنية ومشاركتها في مسيرة الدراجات النارية التي تكللت بالنجاح ولله الحمد ، مبينا أن المسيرة تهدف إلى إيصال رسالة تذكيرية للمجتمع عبر مسارات متعددة من خلال توعيتهم للتعامل مع جائحة فيروس كورونا وحماية المجتمع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وللعودة بحول الله للحياة الطبيعية بحذر.// انتهى //19:16ت م0083