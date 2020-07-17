بيروت 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 80 من المُقيمين المخالطين لوافدين، و21 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 2700 حالة.وأفاد التقرير اليومي الصادر عن الوزارة والخاص بمستجدات تفشي الفيروس في لبنان عن استقرار حالات الشفاء عند 1485 حالة، وكذلك عدد الوفيات عند 40 حالة وفاة.// انتهى //19:46ت م0087