الدمام 26 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسنظمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أمس الأول, بالتعاون مع شركة صدارة للكيميائيات, ندوة الويب العالمية للبتروكيماويات "نظرة على مستقبل الصناعات البتروكيماوية"، شارك فيها نحو 373 شخصاً من مديري تطوير الأعمال، يمثلون 34 دولة من مختلف دول العالم.وقدم الخبراء في قطاع البتروكيماويات خلال الندوة أفكارهم وآخر التحديثات بشأن تعامل قطاع البتروكيماويات مع التحديات الحالية، والفرص المستقبلية في الصناعة في المملكة وحول العالم، وأحدث التطورات والقضايا الحالية التي تواجهها الشركات، إضافة إلى تحديد مجالات الفرص الجديدة.وقدّم المدير العام لقطاع الاستثمار في الهيئة الملكية للجبيل وينبع الدكتور أحمد زيد الحسين نظرة شاملة لآخر التطورات في قطاع البتروكيماويات في المملكة والمشروعات التي تخطط لها الهيئة الملكية من أجل تعزيز الفرص الصناعية والتجارية في هذا القطاع.فيما تطرق ستيفن موريس من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لخطط الهيئة الملكية في تطوير المدينة والمنطقة الصناعية بالجبيل من خلال دمج الفرص المختلفة في التجارة والتجزئة والقطاعات الأخرى في المجمع.وتطرق عدد من المشاركين إلى موضوعات حول النظرة شاملة لتأثيرات Covid-19 في قطاع البتروكيماويات العالمية والاتجاهات الرئيسة للمستقبل، وتطوير قطاع البتروكيماويات في غرب أفريقيا، والدروس التي يمكن تعلمها من المملكة والمؤسسات ذات الخبرة مثل الهيئة الملكية حول كيفية المضي قدمًا لتعظيم إمكاناتها النهائية، والرؤية عن أحدث التوقعات للاستثمارات في قطاع البتروكيماويات، وما يمكن أن يكون عليه التطور المستقبلي والفرص المتاحة للمستثمرين.وطُرح خلال الندوة الكثير من الأفكار حول خطط تطوير المنطقة الصناعية بالجبيل، وكيف يمكن للشركات اغتنام الفرص الحالية المتاحة ، وتحديداً في قطاع البتروكيماويات والقطاع الصحي.وفي ختام الندوة اتفق الخبراء على أن قطاع البتروكيماويات يوفر فرصًا كثيرة، ولم يؤثر المناخ الحالي على إنتاج مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وكيف يمكن أيضا للشركات من جميع أنحاء العالم أن تبحث في خيارات للاستثمار وتطوير المشروعات في مناطق جديدة، مع طلب كبير من قطاعي الصحة والرفاهية، إضافة إلى استمرارية قطاع البتروكيماويات أيضًا في التطور لضمان مواكبة الاتجاهات الاستهلاكية والتشغيلية الجديدة للاستدامة.كما اتفق المشاركون على أن المملكة ومجمع الجبيل وينبع الصناعي يقدمان الكثير من المشروعات والخطط المثيرة للتطوير في قطاع البتروكيماويات ودعوة المستثمرين لاغتنام الفرص المتاحة.// انتهى //20:43ت م0093