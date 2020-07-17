تونس 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم تسجيل 9 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا، منها 4 إصابات محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1336 إصابة مؤكدة في البلاد.وأضاف بيان صادر عن الوزارة حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 971 تحليًلا مخبريًا، لافتًا إلى ارتفاع عدد المتعافين من هذا الوباء إلى 1095 شخصًا، بالتوازي مع 191حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.وأفاد انه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليستقر العدد عند 50 حالة وفاة.// انتهى //20:45ت م0094