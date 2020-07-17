الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساجتمع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتجديف، المهندس محمد بن خالد حضراوي أمس مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بحضور الأمين العام للاتحاد، محمد بن عبد الله الجابري والمدير الفني دانيل جون ومدرب المنتخب بيل باري.واستعرض المدير الفني إنجازات اللاعبين وما قدموه خلال الموسم الرياضي 2019 / 2020 م، من برامج تدريبية، إضافة إلى مناقشة برامج ومعسكرات المنتخب بما يتوافق مع روزنامة الموسم المقبل.وقدم رئيس مجلس الإدارة شكره للاعبين والأجهزة الفنية على جهودهم خلال الفترة الماضية، خاصة في فترة جائحة كورونا، واستمرارهم بأداء التدريبات والمحافظة على برامجهم وفق الخطة الموضوعة لهم، متمنيا لهم دوام التوفيق، وتحقيق أحد أهداف الاتحاد الرئيسة بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، الذي تنطلق تصفياته في أبريل من العام المقبل.وثمن المهندس حضراوي لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، دعمه واهتمامه بالاتحاد ولرياضة التجديف، من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى//21:28ت م0100