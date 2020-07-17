رفحاء 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واستنفذ بلدية الشريم‬ بمنطقة الحدود الشمالية متمثلة بإدارة الشؤون الفنية‬ قسم المشاريع أعمال معالجة وصيانة وتأهيل وسفلتة الشوارع داخل الأحياء، ضمن أعمالها في إنشاء وتطوير الطرقات داخل أحياء وشوارع البلدة.وأوضحت البلدية أنها تعمل على تلبية احتياجات الأحياء من الخدمات البلدية المختلفة، التي تأتي في إطار مشاريع أعمال السفلتة ضمن الخطة التطويرية للارتقاء بالخدمات البلدية في الأحياء الداخلية، وفق أعلى المعايير والجودة.وبالتزامن مع ذلك تنفذ إدارة الخدمات‬ متمثلة في قسم النظافة بإزالة المخلفات في الأحياء والساحات، وتهذيب المسطحات الخضراء لتحسين المنظر العام.// انتهى //21:29ت م0101