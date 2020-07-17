الدمام 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسنظم فريق حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم في صحة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية اليوم، حملة للتبرع بالدم بعنوان "دمي لوطني" وذلك بمحافظة الخبر.وهدفت الحملة إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، إضافة إلى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم.وأكد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية عبدالله العتيبي، أن هذه الحملة تأتي دعما للجهات المختصة لتزويد بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لسد الاحتياج، و نشر ثقافة أهمية التبرع بالدم، حيث انطلقت الحملة وفقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.من جانبها أشارت المديرة التنفيذية للجمعية وعد شراحيلي، إلى أن الفريق التطوعي للحملة قام بتوعية زوار المجمع بالتبرع بالدم وتحفيزهم للتبرع، ومساعدة موظفي بنك الدم بتسهيل إجراءات المتبرعين ودخولهم، كما جرى تنبيه المتطوعين إلى اتباع الإجراءات الاحترازية ومنها ارتداء القفزات، ووضع الكمامات.// انتهى //22:45ت م0104