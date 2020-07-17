الجزائر 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم، عن تسجيل 593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد 21948 حالة .وكشف فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1057 وفاة.كما أشار إلى مغادرة 323 شخصاً المستشفيات في يوم واحد، بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15430 حالة.// انتهى //23:08ت م0106