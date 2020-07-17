عام / الجزائر تسجل 593 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد
الجمعة 1441/11/26 هـ الموافق 2020/07/17 م واس
الجزائر 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا اليوم، عن تسجيل 593 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد 21948 حالة .
وكشف فورار خلال مؤتمر صحفي عن إحصاء 5 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1057 وفاة.
كما أشار إلى مغادرة 323 شخصاً المستشفيات في يوم واحد، بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 15430 حالة.
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23:08ت م
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