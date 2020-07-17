القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات نائب رئيس محكمة النقض المستشار لاشين إبراهيم، عن تلقي لجان متابعة سير العملية الانتخابية مستندات 52 مرشحاً في اليوم السابع لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ ليرتفع إجمالي عدد المرشحين إلى 734 مرشحًا.وأوضح المستشار لاشين أن هذا العدد يشمل المرشحين بالنظام الفردي والقائمة معًا ، لافتًا إلى أنه سيُقفل باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ غداً، لتقوم لجان الفحص والبت بفحص طلبات الترشح وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين والقوائم المقبولة، بعد غد الأحد.// انتهى //23:36ت م0111