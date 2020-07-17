المدينة المنورة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساجتمع مدير السجون بمنطقة المدينة المنورة مع مجلس إدارة جمعية رعاية النزلاء وأسرهم "رحمة" بالمدينة المنورة.وناقش المجتمعون الخدمات التي ستقدم للنزلاء والنزيلات أثناء قضاء محكومياتهم، خاصة فيما يتعلق بجانب التدريب والتعليم، واستمرار متابعة السجناء بعد إطلاق سراحهم، كالتوظيف وكذلك خدمات الرعاية المالية والصحية والخدمية التي سيتم تقديمها إلى أسرهم من خلال التعاون بين الجمعية ومكتب الضمان الاجتماعي والقطاع الخيري والخاص ورجال الأعمال.ويأتي برنامج الشراكات الإستراتيجية والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون، المشتملة على تحسين كفاءة ومنظومة الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والاجتماعية للنزلاء والنزيلات، وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.// انتهى //23:37ت م0112