طريف 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة طريف أمس ، مسابقة " موهوب " التي نظمتها اللجنة ضمن مبادرة "ملتزمون" ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.وتسعى المسابقة إلى تطوير الأفكار والمشاريع والتجارب العلمية في مسارات عدّة تساهم في إعداد الشباب للمشاركة بتحقيق رؤية 2030 للتقنية والتحول الرقمي ، وقد شملت على مسار تصميم الحدائق الذكيّة ، مسار إنجاز وطن ، مسار تصميم ثلاثي الأبعاد 3D, وتمكين أطفال وشباب منطقة الحدود الشمالية من استثمار أوقاتهم بالترفيه عن أنفسهم وتنمية مهاراتهم عبر نشر مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة في مجال تطور التكنولوجيا والإنترنت.وأوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة أحمد بن صالح العنزي ، أنه رُصدت جوائز قيّمة قدمتها بلدية طريف في مسار الحدائق الذكية ، وشركة أسمنت الجوف لمسار إنجاز وطن ، وجامعة الحدود الشمالية في مسار تصميم 3D بمجموع جوائز قيمتها 45 ألف ريال.// انتهى //23:39ت م0113