الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واساختُتِمت أعمال برنامج الهدف الإلكتروني "أي-جول" الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمدة أسبوعين بهدف إيجاد سفراء للمسؤولية الاجتماعية من الشباب بالدول الأعضاء الـ 12 في منطقة غرب آسيا.وشهد البرنامج الذي أقيم "عن بعد" مشاركة كل من لينا أيمن وماجد خليفة اللذين رُشحا من قبل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.وأكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر أن المشاركة في هذا البرنامج تعكس حرص الاتحاد على تكوين كوادر شابة من شأنها تمثيل الوطن بصورة مشرفة، ومواكبة كل صور التطوير التي تشهدها كرة القدم الآسيوية، سعيًا لتحقيق مشاركة مميزة وثرية من المرشحين، التي تعكس الوعي والاهتمام الكبير بالمسؤولية الاجتماعية لمنسوبي كرة القدم السعودية.// انتهى //23:52ت م0115